Канадская журналистка — о ЧМ: вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей

Известный канадский спортивный журналист Беверли Смит высказалась о короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция).

Победу одержала японка Каори Сакамото, которая на пять баллов опередила ставшую второй бельгийку Луну Хендрикс. На третьей позиции – американка Мэрайя Белл. Ни одна из фигуристок не стала исполнять элемент ультра-си – тройной аксель.

«Тройных акселей мы не увидели, но какое это было вменяемое женское катание по сравнению с сумасшедшей драмой на Олимпиаде. Вздохнули с облегчением — ни российских фигуристок, ни судей. Люблю такое. Это произошло не из-за фигурного катания или спорта в целом, а из-за военной операции на Украине», — написала Смит на своей странице в «Твиттере».

Российские фигуристки отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.