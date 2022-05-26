Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду российская фигуристка, тренер и хореограф Анжелика Крылова назвала три программы в танцах на льду, обязательных к просмотру.
«Я считаю, на первом месте, конечно, Торвилл и Дин — «Болеро». Они выиграли Олимпиаду в 1984 году, это было 40 лет назад, люди так катались и так могли поменять стиль! Это просто, конечно, шедеврально. И вообще все программы Торвилл и Дина я много пересматриваю, хотя много программ никто не видел.
Потом, конечно же, Климова и Пономаренко со своей шикарной программой на музыку Баха. Это было потрясающе, я была в полном восторге, вызвала у меня очень много эмоций эта программа и вообще как они победили на Олимпийских играх в Альбервиле.
Что-то из современного? Конечно, французы Пападакис и Сизерон со своим Моцартом, когда они вышли и это было «вау». Фурор этой пластики, невозможно было их остановить, хотелось, чтобы они катались бесконечно. Иногда программу смотришь и думаешь: скорее бы она закончилась. У них заканчивается программа и всё равно, магия у них есть. И линии, и контакт, и всё. Последние программы я не считаю такими шедевральными. Я считаю, что они выстрелили Моцартом. Если даже сейчас его посмотреть, а уже сколько лет прошло…», — сказала Крылова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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