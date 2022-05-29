Кацалапов показал совместные фотографии с Синициной из отпуска

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, показал совместные с партнёршей фотографии из отпуска.

«Я вернулся, друзья! Три дня жил без телефона, наслаждался последними днями отпуска. Сегодня летим домой. Как ваши дела? Устраиваете себе иногда такой мини-отдых от телефона?» — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.

Синицина и Кацалапов вместе выступают в течение восьми лет, после Сочи-2014. Вместе они победители Олимпиады-2022 в команде, серебряные призёры Игр в танцах на льду, чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы.