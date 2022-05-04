Романтика Трусовой и Кондратюка и счастье Валиевой. Как отдыхают российские фигуристы

Пора активных соревнований подошла к концу — теперь фигуристы отправятся в отпуск набираться сил перед новым сезоном. И пока кто-то бронирует билеты в жаркие страны, другие уже отлёживаются на берегу моря, греясь на солнце.

В Дубае собралось целое созвездие российских спортсменов: танцовщица Ева Уварова зажгла с Камилой Валиевой, а Марк Кондратюк проводит романтический отдых с Александрой Трусовой. Вместе с любимой партнёршей Викторией Синициной провёл уик-энд Никита Кацалапов. А сильнейшие одиночники страны сообразили на троих чисто мужской компанией.



Как отдыхают российские фигуристы — в материале «Чемпионата».

Романтический отпуск Трусовой и Кондратюка

Олимпийский сезон дался российским фигуристам непросто, поэтому по его окончании многим из них требовался качественный отдых. Обычно после изматывающих соревнований спортсмены предпочитают проводить время на берегу моря под палящим солнцем, однако в этом году в силу понятных обстоятельств выбор курортов у атлетов был сильно ограничен. Самым доступным оказался Дубай, куда отправились сразу несколько топовых фигуристов.



Камила Валиева выложила в «Телеграме» видео, где гуляет по пляжу в лёгком чёрно-белом платье.

16-летняя ученица Этери Тутберидзе призналась, что чувствует себя невероятно счастливой, будучи в кругу близких друзей. Поддержали Камилу танцовщица Ева Уварова и Марк Кондратюк. Не осталась в стороне и Александра Трусова, встретившаяся с Валиевой и сделавшая несколько ярких фотографий в купальниках.

Александра Трусова и Камила Валиева Фото: Из личного архива болельщицы

Не менее эффектной получилась фотокарточка одного из поклонников, на которой Саша мило держится за руки с Марком. Очевидно, молодые люди продолжают хорошо общаться даже за пределами катка. В течение этого сезона спортсменов часто можно было заметить в обществе друг друга, что немедленно породило в фанатской среде слухи о романтических чувствах между Трусовой и Кондратюком. Косвенно это подтвердила Ева Уварова, а значит, в фигурном катании появилась новая красивая пара.

Александра Трусова и Марк Кондратюк

Фигуристы Мишина и Тутберидзе в работе

Саше и Камиле очень повезло, но не все воспитанники «Хрустального» успели порадоваться долгожданному отпуску. Некоторые из них ещё не отошли от заключительного шоу, прошедшего в Ташкенте. Анна Щербакова, Дарья Усачёва, Алина Загитова, Евгения Медведева и многие другие принимали участие в гала-вечере и были очень довольны происходящим. Под впечатлением оказались Софья Акатьева, поблагодарившая зрителей за тёплый приём, и Аделия Петросян, которая в перерыве между прокатами посмотрела город и сделала несколько фотографий на память.

Аделия Петросян Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Продуктивный отдых практикуется в группе Алексея Мишина: фигуристы поехали на сборы в Ереван практически полным составом. Не смог присоединиться к коллегам только Евгений Семененко, который восстанавливается после травмы. Что же касается основных звёзд, то Михаил Коляда предпочитает не афишировать свою личную жизнь, а вот Елизавета Туктамышева периодически выходит на связь с болельщиками, рассказывая о подробностях подготовки к новому сезону.

«Наши сборы идут на «пятёрку», обстановка позитивная. Делаем яркие и очень интересные творческие номера», — позитивно настроен и Алексей Николаевич, заявивший, что в Армении фигуристы пробудут до 11 мая.

Чисто мужской компанией или в семейном кругу?

Мужским коллективом собрались отдыхать Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, которые также отправились в жаркие страны. Наши одиночники выложили фотографию на фоне пальм и пообещали не обделять отпускным контентом в «Телеграме».

В этом плане можно позавидовать поклонникам танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Ученики Александра Жулина уже много лет ездят в отпуск вместе, делая полноценные отчёты о своих путешествиях, — не стали они изменять традициям и в этот раз. Никита рассказал, как в семейном кругу праздновал день рождения любимой партнёрши.

«Собрались огромной компанией за городом, поели шашлыки, погуляли на открытом воздухе. Классно провели время, давно не было таких посиделок с семьёй и друзьями. И погода была просто шикарная. Сейчас я в бане. А вечером в планах погулять в парке и сфоткаться для вас с утками. Так что майские для меня только начинаются», — поведал фигурист.