Танцевальный дуэт Сара Уртадо – Кирилл Халявин завершил карьеру
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Испанские фигуристы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, выступающие в танцах на льду, объявили о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщила пресс-служба Федерации ледовых видов спорта Испании.
31-летний Кирилл Халявин, до 2016 года выступавший с Ксенией Монько, – чемпион мира среди юниоров 2011 года, двукратный победитель юниорского финала Гран-при и бронзовый призёр юниорского мирового первенства 2010 года. Пара является также вице-чемпионами России 2015 года.
С испанкой Сарой Уртадо Халявин начал кататься в 2016 году. До нынешней весны фигуристы тренировались у российского специалиста Александра Жулина, после чего перебрались в Мадрид. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) дуэт Уртадо – Халявин занял 12-е место.
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