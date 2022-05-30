Танцевальный дуэт Сара Уртадо – Кирилл Халявин завершил карьеру

Испанские фигуристы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, выступающие в танцах на льду, объявили о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщила пресс-служба Федерации ледовых видов спорта Испании.

31-летний Кирилл Халявин, до 2016 года выступавший с Ксенией Монько, – чемпион мира среди юниоров 2011 года, двукратный победитель юниорского финала Гран-при и бронзовый призёр юниорского мирового первенства 2010 года. Пара является также вице-чемпионами России 2015 года.

С испанкой Сарой Уртадо Халявин начал кататься в 2016 году. До нынешней весны фигуристы тренировались у российского специалиста Александра Жулина, после чего перебрались в Мадрид. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) дуэт Уртадо – Халявин занял 12-е место.