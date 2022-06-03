Алёна Косторная отреагировала на новость о дебюте Александры Трусовой в лёгкой атлетике

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная прокомментировала новость о том, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Открывает себя в новых направлениях, пусть пробует, я всегда поддерживаю новые начинания, особенно если это абсолютная новая сфера для человека», — приводит слова Косторной «Матч ТВ».

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Трусова стала первой в истории фигуристкой, которая приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе. По сумме баллов за два выступления Александра уступила победу соотечественнице Анне Щербаковой.

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