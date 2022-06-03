Названа дисциплина, в которой Александра Трусова выступит на турнире по лёгкой атлетике

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова выступит в прыжках в длину на турнире в Москве. Об этом информирует «Матч ТВ». Ранее сообщалось, что Трусова примет участие в официальных соревнованиях по лёгкой атлетике в Москве.
День прыжков на турнире, организованном департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА), пройдёт 9 июня. Трусова представлена анонимно в качестве «сюрприза».
Отмечается, что если Трусова появится в протоколах, то с точки зрения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) она будет аффилирована с ВФЛА и подпадёт под санкции. Для участия в международных турнирах по лёгкой атлетике ей нужно будет получить нейтральный статус.
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