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Авербух: допуск до конгресса ISU — хороший знак. Мы всегда имели сильные позиции

Авербух: допуск до конгресса ISU — хороший знак. Мы всегда имели сильные позиции
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Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о допуске делегации из России до участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Пхукете (Таиланд).

«Да, наш допуск до конгресса ISU — хороший знак, фигурное катание Российской Федерации всегда имело очень сильные позиции. Будет здорово, если мы будем продолжать отстаивать их. А также будем защищать интересы наших спортсменов, что не только теннисисты смогут представлять свою страну и выступать на различных международных этапах. Будем верить», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, конгресс начнёт работу завтра, 6 июня.

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