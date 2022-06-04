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История любви Плющенко и Рудковской: встреча в Лондоне, побег Евгения перед свадьбой, дети и школа фигурного катания

«У нас в первый же день всё случилось». Яркая история любви Плющенко и Рудковской
Екатерина Авдонина
История любви Плющенко и Рудковской
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Евгений сделал Яне предложение руки и сердца в первые дни знакомства, а затем сбежал перед свадьбой, но это не помешало им быть вместе.

Тандем Евгения Плющенко и Яны Рудковской гремит на весь мир фигурного катания. Олимпийский чемпион и успешный продюсер не перестают удивлять общественность, реализуя самые смелые идеи. Методы работы Евгения и Яны подвергаются жёсткой критике, но это мало их волнует: вместе они сильны, а ещё сильнее их делает всепоглощающая любовь, которая не угасает даже спустя годы.

Они встретились в самый трудный момент своей жизни и с первого взгляда поняли, что не могут друг без друга. На пути к совместному счастью им пришлось пройти немало испытаний. Бесконечные суды с бывшими половинками, побег Плющенко перед свадьбой — всё это могло подкосить кого угодно, но только не их.

Евгений научил Яну любить и бороться за собственное будущее, а та стала ему надёжной опорой во всех его начинаниях.

Бесконечные суды с бывшими и встреча в Лондоне

Знакомство Евгения Плющенко и Яны Рудковской произошло в трудный для обоих период жизни. Олимпийский чемпион и известный продюсер расстались со своими вторыми половинками, Марией Ермак и Виктором Батуриным, и ожидали окончания бракоразводного процесса с ними. Кроме того, Яна судилась с бывшим мужем, пытаясь получить единоличное опекунство над их общими детьми. В это время Евгений вёл переговоры с Ермак, также стараясь убедить её разрешить ему видеться с сыном Егором. Стресс и давление, оказываемое на Плющенко и Рудковскую, были не самой плодотворной почвой для зарождения романтических чувств, и всё же это случилось.

В 2007 году в Лондоне на Трафальгарской площади фигурист подошёл к молодой красивой женщине и сразу понял, что никуда её не отпустит. По его словам, его привлекла запоминающаяся внешность Яны, в особенности «глаза с каким-то куражом». Это заставило его действовать.

«Я пошёл в атаку. Как будто удар молнии прохлестнул по всему телу, и я уже понял, что это моё. Что это моя собственность, что это моя женщина, я не должен её отдавать. И с каждым днём было сложнее и сложнее быть без неё», — вспоминал он.

Плющенко и Рудковская после знакомства

Плющенко и Рудковская после знакомства

Фото: РИА Новости

Со стороны Рудковской был взаимный интерес. Она признавалась, что болела за Плющенко, когда тот выступал в Солт-Лейк-Сити, и негодовала, когда он проиграл. Правда, симпатичен ей Евгений был не только как спортсмен, но и как мужчина: это был полностью её типаж, и Яне было любопытно, как целуется худенький грациозный фигурист. Узнать это она смогла в первый же вечер, проведённый с ним. Женщина откровенно рассказала, что притяжение было настолько сильным, что близости было не избежать.

«Моя история с Женей достаточно сказочная. Когда мы познакомились, с того дня и не расставались. У нас в первый же день всё случилось», — говорила она в интервью Тине Канделаки.

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Плющенко сбежал от Рудковской перед свадьбой

Их отношения развивались стремительно. Евгений недолго думая предложил Яне руку и сердце, но та отказала, несмотря на то что уже глубоко любила его.

«В Женю влюбилась сразу, это единственный раз, когда я нырнула в чувства, в тот самый омут, с головой. Мне было 32 года, но до встречи с Женей я не знала, что бывает любовь с первого взгляда, я вообще, как оказалось, не знала, что такое любовь», — делилась она спустя несколько лет.

Главным препятствием на пути к их совместному счастью была критика родных и близких, которые были против их романа. Друзья Плющенко и Рудковской считали это пиар-ходом, поскольку тогда они вместе работали над номером для Димы Билана, с которым он выиграл Евровидение.

Плющенко, Рудковская и Билан на Евровидении

Плющенко, Рудковская и Билан на Евровидении

Фото: РИА Новости

Семья Яны не принимала Евгения вплоть до свадьбы, аргументируя это тем, что их чувства несерьёзны. В какой-то момент и сам фигурист поверил в это, сбежав от возлюбленной. Его не было пару месяцев, но затем спортсмен понял, что совершает ошибку, и вернулся, чтобы наконец завершить начатое и официально оформить их отношения. Свадьба Плющенко и Рудковской состоялась в 2009 году.

«Яна много плакала в тот момент, очень переживала, потому что ей не давали детей. К сожалению, я тогда ничем не мог помочь. Был очень тяжёлый момент. Была жёсткая ситуация, детям даже говорили, что мама умерла. Я уходил на какое-то время, мы расставались. Но потом я понял, что делаю глупейшую ошибку, потому что я уходил на месяц и не мог жить это время: внутри что-то горело, я переживал, мне не хватало её», — рассказывал фигурист.

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Дети и любимое дело объединили Плющенко и Рудковскую

Справиться с испытаниями, выпавшими на их долю, Евгению и Яне помогло настоящее чудо. В 2013 в их семье случилось пополнение — на свет появился сын Александр, которого родители ласково зовут Гном Гномычем. Ребёнок сделал союз Рудковской и Плющенко нерушимым. Фигурист и бизнесвумен посвятили всех себя воспитанию будущего чемпиона. Поначалу мальчика хотели отдать в футбол, но в итоге Плющенко-младший пошёл по стопам отца и встал на коньки. Несмотря на изматывающие тренировки, Саша продолжает семейное дело и уже сейчас выигрывает турниры, где не является фаворитом в силу возраста.

Александр Плющенко на льду

Александр Плющенко на льду

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Помимо фигурного катания, Гном Гномыч с малых лет осваивает шоу-бизнес. Брендовая одежда, съёмки для модных журналов, рекламные контракты, ледовые шоу — Саша зарабатывает не хуже своих именитых родителей. При этом детство у мальчика проходит по знакомому сценарию: учёба, игры с друзьями и другие радости жизни. Пересуды, которые возникают вокруг способа воспитания ребёнка Плющенко и Рудковской, мало волнуют родителей. Они знают цену хорошего стабильного будущего и гордятся, что их сын растёт самостоятельным и развитым в разных сферах жизни. Свой опыт Евгений и Яна готовы передать и Саше, и Арсению — второму ребёнку, а также другим детям, нуждающимся в этом.

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Вместе Плющенко и Рудковская исполнили мечту олимпийского чемпиона и открыли школу фигурного катания, которая постоянно расширяется, и пробуют себя в новых дисциплинах. Знаменитый спортивный комплекс в «Горках-10» — не единственное место, где Евгений обучает своих атлетов. Строится новый каток, где будут тренироваться не только одиночники, но и пары. Амбиции Плющенко растут, и нет никаких сомнений, что они будут оправданы, ведь подле его плеча стоит сильная мудрая женщина, ставшая ему настоящей опорой.

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