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Евгению Плющенко стало плохо на модном показе

Евгению Плющенко стало плохо на модном показе
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко попал в больницу, сообщается в эфире телеканала НТВ.

Во время модного показа детской одежды в Санкт-Петербурге фигурист почувствовал себя плохо, пожаловавшись на проблемы с сердцем, после чего ему, не дожидаясь прибытия скорой помощи, было вызвано такси.

Ранее Плющенко вместе с женой Яной Рудковской угодил в громкий скандал. Супруги заявили о мошенничестве со стороны строителей нового объекта для академии фигуриста «Ангелы Плющенко». Общая сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей. Рудковская обратилась с двумя заявлениями в полицию, впоследствии дав подробные комментарии.

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