Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали решение пожениться

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина и двукратный олимпийский чемпион в том же виде Никита Кацалапов рассказали, как решили пожениться. Ранее Кацалапов сделал предложение Синициной в романтическом месте, Виктория ответила согласием.

«Этот сезон выдался непростым, все мысли были только об Олимпиаде. Ни о чём другом мы себе думать не позволяли. Но теперь всё позади, и мы смогли выдохнуть и заняться личными делами.

Я люблю Вику, и мне было важно, чтобы в самый важный и трогательный момент жизни всё было максимально красиво», — приводит слова Кацалапова издание OK!

«Я, конечно, невероятно счастлива, Никита попросил моей руки максимально романтично: на закате, у океана. Лучше и не придумаешь…» — добавила Синицина.

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