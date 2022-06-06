Никита Кацалапов сделал предложение Виктории Синициной в романтическом месте. Фото

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов сделал предложение олимпийской чемпионке 2022 года в том же виде Виктории Синициной. Синицина и Кацалапов вместе выступают в танцах на льду.
По словам Никиты, он сделал предложение 22 мая, когда фигуристы проводили отпуск. Виктория ответила согласием.
«Она сказала «да»! 22.05.22.
Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы всё было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на сто процентов будем чувствовать счастье и расслабленность.
Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.
«22.05.22. Я очень счастлива», — написала Синицина в своём телеграм-канале.
Евгения Медведева зажигательно танцует на вечеринке:
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