Дочь Тутберидзе отреагировала на новость о том, что она будет выступать за США

Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, отреагировала на новость о том, что она будет представлять Соединённые Штаты Америки.
«Какие интересные новости мы про себя узнаём», — написала Дэвис в одной из социальных сетей.
Напомним, ранее журналист The Skating Lesson Дэйв Лис сообщил, что дочь Этери Тутберидзе, участница Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, будет представлять Соединённые Штаты Америки.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали на взрослом уровне. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпиаду. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
Кто из российских фигуристов попадался на допинге.
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