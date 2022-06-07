18-летняя Алёна Косторная прокомментировала поднятие возрастного ценза до 17 лет

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании 18-летняя российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«В целом считаю, что решение о повышении минимального возраста правильное. Всё-таки дети должны соревноваться с детьми, а взрослые со взрослыми.

Но в нашем виде спорта дети работают наравне со взрослыми, хотя в целом таковыми не являются, а в итоге страдает здоровье. Многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы. Дети должны оставаться детьми, ведь они даже не могут отвечать за свои решения», — цитирует Косторную ТАСС.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. Согласно решению конгресса в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.

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