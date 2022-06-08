Журова — о повышении возрастного ценза: не вижу здесь политической подоплеки

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поэтапное повышение возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Во-первых, я не вижу здесь политической подоплеки. Другие страны начали возмущаться еще давно и не из-за того, что сейчас происходит. А все из-за того, что уровень в ряде дисциплин, например в женском фигурном катании, намного выше, чем у всех остальных. И никто не может до нас допрыгнуть, в прямом смысле слова.

Не вижу здесь политической подоплеки благодаря тому, что они сделали постепенный переход: сначала 16, потом 17. Это никак не отразится на девочках, которых мы сейчас видим. Они так и пойдут по той программе, которая есть. Будут сложности для подрастающего поколения.

Но тут другая дилемма для международной федерации. Или нужно будет запрещать исполнять какие-то элементы в 15 лет или не оценивать их. Хочешь прыгать четверные – прыгай, но мы тебе не поставим завышенные баллы. Если упадешь – извини, будет считаться одинаково, как и при падении с тройного прыжка. Если технический комитет примет такое решение, юные спортсменки не будут идти на риск.

Если они этого не сделают, то получится так, что 15-тилетние будут делать прыжковые программы сложнее, чем 17-летние и 20-летние. И тогда к юниорскому чемпионату мира в женском фигурном катании будет больше приковано внимание, чем ко взрослому. Маленькие девчонки будут делать феноменальные вещи, а болельщику всегда хочется увидеть спорт высших достижений, высший результат.

Если ISU к этому готова, то будет такая реалия. И в этом ничего страшного нет, потому что мы будем спокойно выигрывать юниорские соревнования и этим же возрастом выходить во взрослые и демонстрировать хороший результат», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».