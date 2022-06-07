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В фигурном катании повысили возрастной ценз до 17 лет — ударит ли это решение по России, как изменятся правила

Очередной удар по России? В фигурном катании повысили возрастной ценз
Яна Левхина
В фигурном катании повысили возрастной ценз
Комментарии
Теперь фигуристы будут выходить на взрослый уровень не в 15 лет, а в 17. Больше всего от реформы пострадает одарённая ученица Тутберидзе.

На конгрессе ISU в солнечном Таиланде решается дальнейшая судьба фигурного катания. Делегаты из разных стран собрались впервые с 2018 года, чтобы обсудить предложения по улучшению коньковых видов спорта. Самые масштабные нововведения были приняты уже в первые дни. Пока всё складывается не в пользу России.

  • Во-первых, отстранение наших фигуристов было продлено до дальнейшего уведомления.
  • Во-вторых, россиянин Александр Лакерник покинет пост вице-президента ISU из-за непринятия поправки по увеличению допустимого возраста чиновников (с 75 до 80 лет).
  • И, в-третьих, возраст допуска спортсменов во взрослые соревнования будет поэтапно повышен до 17 лет.

Последняя новость стала самой значимой в фигурном катании за последние несколько дней. И хоть решение чиновников было ожидаемым и озвучивалось ещё во время Олимпиады в Пекине, реакция фигурнокатательной общественности получилась достаточно эмоциональной.

  • «Они видят, что у нас в стране огромное количество девочек и мальчиков, они хотят это перекрыть. Поэтому вся эта канитель и затеяна. Перекрыть можно только отстранив от соревнований», — заявила Татьяна Тарасова «Матч ТВ».
  • «Убивают фигурное катание. Всё это направлено против нашей потрясающе успешной сборной и особенно против девочек. Хотя эти девочки, что сейчас «в ногах», до 2024 года сумеют всё завоевать, если мы всё-таки будем допущены. Но и этого пока не делают. Ничего, мы сильные, мы выдерживали разные сложности, и это пройдем и заявим о себе», – сказала Елена Чайковская ТАСС.
  • «Конечно, это всё из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы. Это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны, забирает шанс у девочек стать олимпийскими чемпионками», — цитирует Татьяну Навку «Спорт-экспресс».

Но так ли всё страшно для наших фигуристов на самом деле?

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как будет повышаться возрастной ценз? И зачем он был принят?

Международный союз конькобежцев объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет. Реформа касается не только одиночного катания, но и парного, и танцев на льду. Хорошая новость состоит в том, что она будет поэтапной:

  • в следующем сезоне ценз останется прежним (можно будет выйти во взрослые, если 15 лет исполнилось до 1 июля);
  • в сезоне-2023/2024 он поднимется до 16 лет;
  • начиная с сезона-2024/2025 ценз составит 17 лет.

Такое решение было принято на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU, заявившей, что чрезмерные нагрузки на организм в раннем возрасте влияют на ментальное состояние спортсмена. Его поддержали более 86% тренеров и фигуристов.

«Опрос, проведённый среди фигуристов и тренеров по всему миру, показал, что поднятие возрастного ценза не просто желанно – оно необходимо.

86% опрошенных выступили за поднятие возрастного ценза. Основными причинами для этого стали предотвращение травм, удлинение карьер, улучшение имиджа спорта», – заявил председатель комиссии спортсменов, олимпийский чемпион Эрик Рэдфорд.

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Повышение возрастного ценза — борьба с Россией?

Бытует мнение, что повышение возрастного ценза было принято, чтобы навредить России, остановив доминирование наших фигуристок. Если это и так, то ISU своей цели вряд ли достигнет. Подтверждение тому — результаты Олимпиады в Пекине, где первые два места заняли наши спортсменки старше 17 лет — Анна Щербакова и Александра Трусова. На результаты России на международных соревнованиях (если наши спортсмены будут туда допущены) решение конгресса ISU повлиять не должно. В нашей стране по-прежнему много сильных фигуристок, и далеко не все они находятся в очень юном возрасте:

  • звёзды Олимпиады Анна Щербакова (18 лет) и Александра Трусова (17 лет) завершать карьеру не планируют;
  • уходить не собирается и Елизавета Туктамышева (25 лет), мечтающая показать на соревнованиях чисто исполненную программу с четверным тулупом;
  • планирует побороться за Олимпиаду в Милане Алёна Косторная (18 лет), ушедшая в это межсезонье от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.
Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Придётся ли 16-летним фигуристкам возвращаться в юниоры? И успеет ли ещё кто-то выйти во взрослые?

Благодаря решению повысить возрастной ценз поэтапно, не придётся возвращаться в юниоры фигуристкам, которые уже вышли во взрослые, но им меньше 17 лет. Так что Камиле Валиевой, Дарье Усачёвой и Майе Хромых (всем — 16 лет) ничего не угрожает, на них по-прежнему можно рассчитывать.

Более того, во взрослые успеют выйти фигуристки, которые ещё в этом году соревновались по юниорам. 15-летние Софья Самоделкина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Анастасия Зинина успевают выйти во взрослые в новом сезоне.

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По кому повышение возрастного ценза ударит больнее всего?

Больнее всего повышение возрастного ценза ударит по тем, кто не успел родиться до 1 июля 2007 года. Самая обидная ситуация — у Софьи Акатьевой, ей не хватило всего лишь семь дней, чтобы выйти во взрослые в следующем сезоне. Из-за изменения правил ученица Тутберидзе дебютирует во взрослых только в сезоне-2025/2026, то есть прямо перед Олимпиадой в Милане — ей будет тогда 18 лет. Самой талантливой юниорке России придётся задержаться в юниорах ещё аж на три года. Если бы не нововведения, то она могла бы соревноваться во взрослых уже через год. Лишь в олимпийском сезоне дебютирует и ученица Плющенко Вероника Жилина — ей не хватило десяти месяцев, чтобы успеть выйти во взрослые в сезоне-2023/2024.

Софья Акатьева

Софья Акатьева

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Повышение возрастного ценза доминирование российских фигуристок не остановит. Талантливых и трудоспособных спортсменок из-за нововведений меньше не станет, вопрос стоит лишь в их грамотной подготовке. Специалистам придётся скорректировать план тренировок так, чтобы фигуристы выходили на пик формы не в 15 лет, а в 17 и позже.

Гораздо острее сейчас стоит вопрос недопуска наших спортсменов до международных соревнований. Продление отстранения бьёт по нашему фигурному катанию больше, чем пресловутый возрастной ценз, к которому морально наши специалисты были готовы уже давно.

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