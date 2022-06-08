«Два чемпиона Европы готовятся к шоу!» Алиев показал поддержку с Косторной

Российский фигурист Дмитрий Алиев показал, как пробует исполнять поддержку в паре с Алёной Косторной.
Спортсмены, выигравшие чемпионат Европы – 2020 в одиночном катании, тренируются на полу перед шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое пройдёт сегодня, 8 июня, в Рязани.
«Два чемпиона Европы готовятся к шоу! (Но поддержку не ждите)», — подписал Алиев видео в своём телеграм-канале.
После победы на чемпионате Европы – 2020 и Косторная, и Алиев не слишком удачно выступали на международном уровне. При этом Алёна дважды успела сменить тренера. На сезон-2020/2021 она со скандалом перешла в академию «Ангелы Плющенко», но сразу после неудачи в финале Кубка России вернулась в группу Этери Тутберидзе. Спустя год Косторная ушла в ЦСКА, где тренируется у Елены Буяновой.
- 8 июня 2022
-
19:38
-
19:12
-
18:58
-
18:34
-
17:49
-
17:29
-
16:32
-
16:17
-
16:10
-
15:15
-
14:32
-
14:28
-
14:10
-
14:00
-
12:51
-
12:47
-
12:03
-
11:47
-
11:04
-
09:01
-
08:30
-
06:31
-
00:48
-
00:29
- 7 июня 2022
-
23:05
-
22:00
-
20:05
-
20:00
-
19:26
-
19:05
-
18:17
-
18:03
-
18:00
-
17:30
-
16:15