«Два чемпиона Европы готовятся к шоу!» Алиев показал поддержку с Косторной

Российский фигурист Дмитрий Алиев показал, как пробует исполнять поддержку в паре с Алёной Косторной.

Спортсмены, выигравшие чемпионат Европы – 2020 в одиночном катании, тренируются на полу перед шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое пройдёт сегодня, 8 июня, в Рязани.

«Два чемпиона Европы готовятся к шоу! (Но поддержку не ждите)», — подписал Алиев видео в своём телеграм-канале.

После победы на чемпионате Европы – 2020 и Косторная, и Алиев не слишком удачно выступали на международном уровне. При этом Алёна дважды успела сменить тренера. На сезон-2020/2021 она со скандалом перешла в академию «Ангелы Плющенко», но сразу после неудачи в финале Кубка России вернулась в группу Этери Тутберидзе. Спустя год Косторная ушла в ЦСКА, где тренируется у Елены Буяновой.