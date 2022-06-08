«Не представлял, как выяснить размер кольца». Кацалапов — о предложении Синициной

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, как готовился сделать предложение руки и сердца своей партнёрше Виктории Синициной.

«Когда я решил сделать Вике предложение – конечно, сразу подумал про кольцо. Но размер пальца я не знал и вообще не представлял, как это выяснить.



Посоветовался с нашей общей знакомой. В итоге она выдумала какую-то фотосессию, наплела Вике про то, что ищет аксессуары и нужен размер её пальца. В общем, план удался. Вика даже ничего не заподозрила.



Правда, потом оказалось, что она на безымянном пальце кольца никогда не носила, поэтому сказала размер среднего. Но ничего, всё поправим», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».