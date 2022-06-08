«Не представлял, как выяснить размер кольца». Кацалапов — о предложении Синициной

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, как готовился сделать предложение руки и сердца своей партнёрше Виктории Синициной.
«Когда я решил сделать Вике предложение – конечно, сразу подумал про кольцо. Но размер пальца я не знал и вообще не представлял, как это выяснить.
Посоветовался с нашей общей знакомой. В итоге она выдумала какую-то фотосессию, наплела Вике про то, что ищет аксессуары и нужен размер её пальца. В общем, план удался. Вика даже ничего не заподозрила.
Правда, потом оказалось, что она на безымянном пальце кольца никогда не носила, поэтому сказала размер среднего. Но ничего, всё поправим», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
- 8 июня 2022
-
22:48
-
22:04
-
20:30
-
19:38
-
19:12
-
18:58
-
18:34
-
17:49
-
17:29
-
16:32
-
16:17
-
16:10
-
15:15
-
14:32
-
14:28
-
14:10
-
14:00
-
12:51
-
12:47
-
12:03
-
11:47
-
11:04
-
09:01
-
08:30
-
06:31
-
00:48
-
00:29
- 7 июня 2022
-
23:05
-
22:00
-
20:05
-
20:00
-
19:26
-
19:05
-
18:17
-
18:03