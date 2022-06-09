Александра Трусова прыгнула на 4,19 м на Неделе лёгкой атлетики в Москве

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая заявилась на юниорский турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, провела четыре попытки. Лучший результат спортсменки — 4,19 м. Его она показала в четвёртой попытке. В первых трёх попытках её результаты — 3,80 и 3,94 и 4,10 м.
Напомним, сегодня, 9 июня, Трусова примет участие сразу в двух мероприятиях. Помимо прыжков в длину, она примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Также в шоу выступят Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и другие победители и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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