Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Косторная объяснила, почему решила уйти от Этери Тутберидзе

Алёна Косторная объяснила, почему решила уйти от Этери Тутберидзе
Комментарии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, почему приняла решение уйти из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В это межсезонье Косторная перешла к Елене Буяновой, однако стороны ещё не приняли решения о сотрудничестве на постоянной основе.

По словам Косторной, она не увидела смысла в том, чтобы ещё четыре года «тянуть друг друга».

«Когда появилась идея поработать с Буяновой? Когда я сидела с переломом руки, уже практически выходила на лёд. Вроде бы отлечилась, возможно, последняя неделя оставалась. Я поняла, что, наверное, смысла продолжать сотрудничество (с Этери Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») нет. Да и тренеры неоднократно говорили, что уже всё. Олимпийский сезон прошёл. Четыре года тянуть друг друга — какой в этом смысл? И я поняла для себя, что, скорее всего, буду переходить.

Потом я вышла на лёд, мы встретились с тренерами, они мне сказали примерно то же самое. И мы решили, что, наверное, всё надо прекращать. И что я пойду пробоваться к Елене Германовне», — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».

«*******, но это уже не лечится». Самые дерзкие выходки фигуристки Косторной «*******, но это уже не лечится». Самые дерзкие выходки фигуристки Косторной

Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022