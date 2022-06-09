Алёна Косторная объяснила, почему решила уйти от Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, почему приняла решение уйти из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В это межсезонье Косторная перешла к Елене Буяновой, однако стороны ещё не приняли решения о сотрудничестве на постоянной основе.
По словам Косторной, она не увидела смысла в том, чтобы ещё четыре года «тянуть друг друга».
«Когда появилась идея поработать с Буяновой? Когда я сидела с переломом руки, уже практически выходила на лёд. Вроде бы отлечилась, возможно, последняя неделя оставалась. Я поняла, что, наверное, смысла продолжать сотрудничество (с Этери Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») нет. Да и тренеры неоднократно говорили, что уже всё. Олимпийский сезон прошёл. Четыре года тянуть друг друга — какой в этом смысл? И я поняла для себя, что, скорее всего, буду переходить.
Потом я вышла на лёд, мы встретились с тренерами, они мне сказали примерно то же самое. И мы решили, что, наверное, всё надо прекращать. И что я пойду пробоваться к Елене Германовне», — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».
Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:
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