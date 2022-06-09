Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Косторная о словах Тутберидзе: было безумно обидно. Не люблю, когда обесценивают проблемы

Косторная о словах Тутберидзе: было безумно обидно. Не люблю, когда обесценивают проблемы
Комментарии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная ответила на вопрос, какие у неё были эмоции от слов заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которая говорила, что спортсменка могла поучаствовать в чемпионате России перед Олимпиадой. Напомним, перед ЧР в декабре 2021 года Косторная сломала руку.

«Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, когда они обесценивают чужие проблемы.
У меня был тяжёлый большой гипс, из пальцев только две фаланги свободны, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой. Из-за гипса сама рука до конца не сгибалась. А у нас все платья тоненькие, я гипс никуда не впихну. Он меня перевешивает, я не могу прыгнуть. Не потому, что не хочу, а так как это чревато тем, что я упаду и сломаю руку более серьёзно. Не дай бог более крупный перелом, более долгое восстановление и лечение, спицы, операции. Это мне не нужно, оно того не стоит.

Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня «какой-то пальчик сломан», цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом», — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».

«Сейчас Косторная — никто». Резонансные слова хореографа Тутберидзе «Сейчас Косторная — никто». Резонансные слова хореографа Тутберидзе

Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022