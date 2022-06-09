Алёна Косторная ответила на вопрос о самом красивом российском футболисте

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная ответила на вопрос, кто, по её мнению, является самым красивым российским футболистом.
«В «Локомотиве» мне нравятся Даня Худяков и Марк Мампасси. Кто по стилю игры нравится? Это сложно, потому что я не разбираюсь. Но имя Изидора я много раз слышала. Ну и раз все про него говорят и человек много забивает, значит, он крутой!» — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».
Также Косторная ответила на вопрос, справедлив ли хейт в адрес Артёма Дзюбы.
«Я в футболе разбираюсь дня три. Когда поведение вызывает больше хейта, чем положительных отзывов, реально что-то пошло не так в какой-то момент, и для себя это стоит отметить. Не просто так тебя хвалили, а потом отовсюду льётся. Люди тоже не дураки, они не будут просто так это делать. Хотя такое тоже бывает. Ну пятьсот, ну тысяча человек по приколу напишет, но не все», — добавила Алёна.
Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:
- 9 июня 2022
-
15:15
-
15:11
-
15:00
-
14:42
-
14:35
-
14:10
-
14:06
-
13:37
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:17
-
12:14
-
12:11
-
12:09
-
12:05
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:35
-
11:25
-
11:18
-
09:45
-
09:40
-
09:04
-
07:38
-
00:45
- 8 июня 2022
-
22:48
-
22:04
-
20:30
-
19:38
-
19:12
-
18:58
-
18:34