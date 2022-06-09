Алёна Косторная ответила на вопрос о самом красивом российском футболисте

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная ответила на вопрос, кто, по её мнению, является самым красивым российским футболистом.

«В «Локомотиве» мне нравятся Даня Худяков и Марк Мампасси. Кто по стилю игры нравится? Это сложно, потому что я не разбираюсь. Но имя Изидора я много раз слышала. Ну и раз все про него говорят и человек много забивает, значит, он крутой!» — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».

Также Косторная ответила на вопрос, справедлив ли хейт в адрес Артёма Дзюбы.

«Я в футболе разбираюсь дня три. Когда поведение вызывает больше хейта, чем положительных отзывов, реально что-то пошло не так в какой-то момент, и для себя это стоит отметить. Не просто так тебя хвалили, а потом отовсюду льётся. Люди тоже не дураки, они не будут просто так это делать. Хотя такое тоже бывает. Ну пятьсот, ну тысяча человек по приколу напишет, но не все», — добавила Алёна.

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