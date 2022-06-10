Рудковская — о дебюте Трусовой в прыжках в длину: «физуха» у Саши лучше, чем у Роналду

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала дебют призёра Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой в лёгкой атлетике.

На Неделе лёгкой атлетики в Москве Трусова заняла шестое место в прыжках в длину среди юниорок (U20), с результатом 4,10 метра выполнив второй юношеский разряд.

«Как оцениваю желание Трусовой попробовать себя в лёгкой атлетике? Знаете, как мой муж говорит, «физуха» у Саши Трусовой лучше, чем у Роналду. Это ещё странно… Я думаю, что она и пробежать ещё может стометровочку или пятисотметровку. Я в Саше вообще не сомневаюсь. Я считаю, что Саша такая многогранная спортсменка. Поверьте мне, она будет удивлять, удивлять и удивлять. Я очень рада, что она наш хедлайнер. Я очень рада, что она выбирает наше шоу. Заметьте, что Алёна Косторная сейчас и Александра Трусова участвуют в данный момент только в нашем шоу», — передаёт слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.