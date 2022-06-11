Андрей Букин: политика затмила последние две Олимпиады

Олимпийский чемпион Андрей Букин, выступавший в танцевальном дуэте с Натальей Бестемьяновой, высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных стартах.

«К сожалению, политика затмила последние две Олимпиады и к этому готовились. В Пхёнчхан не поехали многие наши спортсмены, в Пекине был устроен скандал с Валиевой, и всё это было подготовлено заранее, и на летних Олимпиадах наших спортсменов унижали, отобрав у них гимн и флаг. Но русского человека им не понять, нас не опустишь, мы только крепчаем от этого. Абсолютным позором стало отстранение русских и белорусских паралимпийцев от Игр в Пекине, каждый из них герой, и что с ними сделали? В 80-м году, когда наши войска вошли в Афганистан, американцы бойкотировали Олимпиаду в Москве. В том же году мы с Наташей выступили на наших первых Играх в Лейк-Плэсиде — были демонстрации, за нами следили постоянно из ЦРУ, чтобы провокаций не было, но с Олимпиады нас не сняли. Мы потом не поехали в Лос-Анджелес. Но сегодня всё это стало совсем грязно. Спорт не может быть политичным, не надо его таким делать. И ваши, и наши спортсмены добиваются успеха, безусловно поднимая уровень страны в общественном мнении. Но не более того», — приводит слова Букина ТАСС.