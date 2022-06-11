«Один раз меня чуть не потеряли». Виктория Синицина рассказала случай из детства

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, как в детстве чуть не утонула в Волге.
«Когда я была маленькой, мы почти каждое лето с родителями и их друзьями на огромных крузаках отправлялись на Волгу. Купались, ели арбузы, а точнее, объедались ими. И просто веселились.
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Но один раз меня чуть не потеряли… Я плавала в речке, было всё как обычно. А потом вдруг попала в какую-то воронку из воды и меня начало туда затягивать. К счастью, папа это увидел и вытянул из неё. Отделалась только очень большим испугом. Но воду любить не перестала. Просто стала осторожнее потом», — написала Синицина на своей странице во «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной «ВКонтакте».
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