Алина Загитова ответила хейтерам в своём телеграм-канале

20-летняя российская фигуристка Алина Загитова обратилась к ненавистникам.



«Ребята, у меня к вам важное объявление: кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, обзываться в чате, писать нелестные слова, выкладывать фотографии или видео не по теме чата — я буду блокировать. Извините, ребята, но такие правила моего чата. Всех люблю — мира и добра», — написала Загитова в своём телеграм-канале.



В комментариях к постам Алины часто спорят на тему использования фотошопа фигуристки на своих фотографиях, что вызывает очень жаркие споры, выливающиеся в оскорбления.



Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы, чемпионкой мира. Сейчас фигуристка участвует в разных ледовых шоу — «Аленький цветочек», «Спящая красавица».