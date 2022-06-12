Алина Загитова ответила хейтерам в своём телеграм-канале

20-летняя российская фигуристка Алина Загитова обратилась к ненавистникам.
«Ребята, у меня к вам важное объявление: кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, обзываться в чате, писать нелестные слова, выкладывать фотографии или видео не по теме чата — я буду блокировать. Извините, ребята, но такие правила моего чата. Всех люблю — мира и добра», — написала Загитова в своём телеграм-канале.
В комментариях к постам Алины часто спорят на тему использования фотошопа фигуристки на своих фотографиях, что вызывает очень жаркие споры, выливающиеся в оскорбления.
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы, чемпионкой мира. Сейчас фигуристка участвует в разных ледовых шоу — «Аленький цветочек», «Спящая красавица».
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