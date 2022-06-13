«Я и наша сладкая парочка». Саша Плющенко показал фото с Трусовой и Кондратюком

Девятилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке Плющенко-младший изображён с серебряным призёром Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александрой Трусовой и олимпийским чемпионом Игр-2022 в командных соревнованиях фигуристом Марком Кондратюком. Фотография сделана на шоу Евгения Плющенко в Краснодаре.

«Топим лёд в Краснодаре! Я и наша сладкая парочка», — подписал снимок Саша Плющенко.

Фото: из личного архива саши плющенко

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