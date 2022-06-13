Татьяна Тарасова — о ситуации с Камилой Валиевой: совсем обалдели! Откуда такая злость?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова генерального директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли. Ранее Ниггли заявил, что вердикт по делу Камилы Валиевой может быть вынесен позднее августа.

«На много лет вперёд у этой девочки есть шансы выигрывать у всех. Они её дисквалифицируют не на год, не на два. Они совсем уже обалдели!

Только и слышно от них: русских не пускаем, русских не пускаем. Своих талантливых детей у них нет, а с такой злостью их быть и не может. Даже маленькие девочки в других странах злые.

У этого расследования была очень большая огласка. К тому же всё это случилось на Олимпийских играх. Вот откуда взялась эта организованная злость и зависть к нашему русскому хорошему ребёнку? Откуда у них такая злость к такой красавице, умнице, талантливой девочке?» — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

Напомним, после командного турнира на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на многочисленные апелляции, допустил россиянку к участию в личном турнире Игр. Вручение медалей за командный турнир МОК отложил до окончания расследования.

Алина Загитова обратилась к ненавистникам: