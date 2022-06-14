Михаил Коляда — о смене имиджа: не буду отращивать усы, чтобы катать «Маскарад»

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда рассказал, почему на предсезонном сборе в Кисловодске сменил имидж – осветлил волосы.

Фото: Личный архив Михаила Коляды

«Новая причёска, чтобы изменить жизнь? Нет. Вы слишком глубоко копаете. Всё проще. Хотел попробовать и попробовал. Это ничего не значит. Просто был в отпуске и покрасился. А началось с того, что, когда болел ковидом, увидел в интернете рекламу — подбери свой цвет волос. Я выбрал пепельный блонд, посмотрел, неплохо. И когда мы поехали в отпуск, то решили: а когда, если не сейчас? Мне нравится, результатом остался доволен.

Новый имидж для нового образа в новой программе? У меня точно такого нет. Я не буду отращивать усы, чтобы катать «Маскарад» (смеётся)», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.