Татьяна Тарасова отреагировала на бойкот украинцами турниров с участием россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на запрет украинским спортсменам выступать на турнирах в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов.

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, к которым допустят российских и белорусских атлетов.

«Нам какое дело, что они там придумывают? Это их (украинцев) вопрос. Мы понимаем, что происходит? Понимаем. Мы будем участвовать? Будем. Нас абсолютно не волнует, будут они бойкотировать соревнования или нет. Они — не мы, а мы — не они. У нас свои понятия о духе и чести, о родине, о профессии, которой занимаешься столько лет подряд. Где будут нас принимать, мы будем там участвовать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».