Алёна Косторная обратилась к Диме Билану и Рудковской. Яна ответила

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная обратилась к известному исполнителю Диме Билану и музыкальному продюсеру Яне Рудковской. Спортсменка поблагодарила их за возможность продемонстрировать номер под живой вокал на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Спасибо за незабываемый опыт, Дима Билан, ещё никогда мне не приходилось кататься под живой вокал, это было очень необычным и запоминающимся.

Также хочу поблагодарить Яну Рудковскую за идею этого зажигательного номера и Сергея Филина за его постановку», — написала Косторная в своих соцсетях.

«Ну у нас впереди есть чем ещё удивить, зажигалочка», — ответила Рудковская в комментариях.

Алина Загитова обратилась к ненавистникам: