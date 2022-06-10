Косторная поразила эпатажным номером в ванне под Билана. А Трусова ярко вернулась на лёд

Евгений Плющенко и Яна Рудковская устроили в Москве настоящий праздник для любителей фигурного катания. Их шоу «Союз чемпионов» собрало лучших спортсменов, которые с радостью показали свои зрелищные постановки.



Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин — перечислять имена героев можно долго. Но самыми заметными стали две ярчайшие фигуристки современности. Александра Трусова и Алёна Косторная сохранили тёплые отношения с двукратным олимпийским чемпионом и теперь с радостью принимают участие в его гала-вечерах.



В этот раз Русская ракета поразила своим упорством и трудолюбием: Саша вернулась на лёд в тот же день после турнира по прыжкам в длину. Алёна же не изменила себе и представила эпатажный номер в компании Димы Билана. Чемпионка Европы выехала на каток в ванне с лепестками роз!

Гном Гномыч влюбил в себя публику

Евгений Плющенко и Яна Рудковская решили провести собственный «международный конгресс» и для выступления в шоу «Союз чемпионов» в Москве пригласили лучших фигуристов ведущих тренерских штабов страны. Воспитанники Этери Тутберидзе, Алексея Мишина, Евгения Рукавицына, Светланы Соколовской и многих других тренеров подарили зрителям незабываемые впечатления, показав яркие и необычные номера.



Однако в центре внимания оказалась академия самого двукратного олимпийского чемпиона. В начале представления Евгений вышел на лёд в сопровождении сына Александра, исполнив пронзительное танго под композицию Эдвина Мартона. Саша ещё неоднократно появлялся на катке, играючи справляясь со сложным контентом. Публика тепло приветствовала его и каждый раз забрасывала арену мягкими игрушками — навскидку Гном Гномыч собрал плюшевых друзей вдвое больше, чем звезда гала-вечера Александра Трусова.

Александр Плющенко на шоу «Союз чемпионов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отлично проявили себя и юные звёздочки «Ангелов»: Вероника Жилина, Софья Титова, Софья Сарновская — все они были собранны и выложились на двести процентов в своих программах. Приятно удивила Анастасия Зинина, представившая новую короткую программу для наступающего сезона под Кристину Агилеру, равно как и Софья Муравьёва с её трогательной постановкой под песню исполнительницы Тамары.

Трусова не устояла перед шармом Кондратюка

Неописуемые эмоции испытал зал, когда Михаил Коляда устроил момент ностальгии. Ученик Алексея Мишина практически без помарок исполнил «Щелкунчика» в тандеме с балериной, а затем и усечённую версию «Белого ворона». Дмитрий Алиев же завёл болельщиков скоростным катанием в программе под песню «Седьмой лепесток» Антона Токарева. Гибкий, стремительный, он явно получал огромное удовольствие от шоу. Похоже, к Диме наконец вернулся боевой дух, и очень хочется надеяться, что фигурист покажет его на соревнованиях.

Полны энергии оказались и Александр Самарин с Марком Кондратюком. Последний наконец вернулся с армейских учений и с головой окунулся в любимое дело. В Москве подопечный Светланы Соколовской был неумолим: блестящее выступление под Владимира Высоцкого с двумя четверными сальховами никого не оставило равнодушным. Впоследствии Марк показал облегчённую олимпийскую постановку «Иисус Христос — суперзвезда», также заявив два квада, однако один из них превратился в «бабочку». Тем не менее это не смазало общего впечатления от прокатов Кондратюка. По-прежнему артистичный спортсмен не оставил поклонникам и шанса остаться в стороне.

«Давай, мужик!» — весело кричал кто-то с трибун, на что фигурист лишь скромно улыбнулся и исполнил один из сложнейших элементов в своём арсенале. Не устояла перед шармом Марка даже его девушка Александра Трусова, вышедшая на раскатку после его первого номера. Русская ракета засмотрелась на Кондратюка, прыгающего очередной четверной, и споткнулась, едва не упав.

Трусова вернулась в родную стихию

Конечно, это не помешало Саше снова блеснуть. Утром Королева квадов временно переквалифицировалась в представительницу лёгкой атлетики и продемонстрировала свои выдающиеся таланты в прыжках в длину. Несмотря на то что в этот раз выиграть не удалось, Трусова показала отличный для новичка результат — 4,19 метра. Для не очень высокой девушки, которая бóльшую часть жизни провела не на песке, а на льду, — это превосходный показатель.



На этом полёты Саши не закончились. Фигуристка оказалась в родной стихии, перевоплотившись в огненную Фриду, а затем встала в пару с Дмитрием Михайловым под живой вокал Дианы Анкудиновой. Экспрессивная постановка удалась спортсменам на славу: мягкие линии, красивая хореография и сложная поддержка — всё было на высшем уровне. Трусова так увлеклась программой, что даже не сразу смогла восстановить координацию после вращения с Михайловым и забавно приземлилась на две ноги, слегка покачнувшись. Зрители поддержали её бурными аплодисментами, выкрикивая подбадривающие слова.

Александра Трусова и Дмитрий Михайлов на шоу «Союз чемпионов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Саша, ты невероятная!» — воскликнул кто-то из поклонников, и с этим трудно было не согласиться: серебряный призёр Олимпиады в Пекине в очередной раз доказала, что ей нет равных.

Косторная показала эпатажный номер под Билана

Изюминкой шоу Плющенко стали выступления фигуристов под живую музыку. Певец SHAMAN спел несколько композиций, пока разные спортсмены катали свои программы. Настоящий восторг вызвала постановка Александры Степановой и Ивана Букина, показавших душещипательную историю любви на льду.



Их примеру последовала и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, правда, её компаньоном выступил Дима Билан, чьё появление на «ВТБ Арене» было настоящим сюрпризом. Артист с радостью приехал в Москву (днём ранее он выступал в Рязани), чтобы вновь поддержать своих друзей Яну Рудковскую и Евгения Плющенко. А на помощь ему пришла чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная.



Вместе певец и фигуристка подготовили несколько интересных номеров. В Рязани творческий дуэт представил постановку под знаменитую композицию Believe. Однако в Москве увидеть её зрители не смогли: Косторная и Билан удивили эпатажной выходкой, внеся коррективы в развлекательную программу. Алёна внезапно оказалась в ванне с лепестками красных роз, которая медленно выехала на каток.

Алёна Косторная в ванне на шоу «Союз чемпионов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Танцевальный квартет сопровождал фигуристку, пока на арене раздавались первые аккорды песни «Держи». Эффектное появление Косторной и последующее харизматичное выступление стали настоящим украшением вечера.



Шоу Плющенко в Москве завершилось на высокой ноте: и зрители, и спортсмены, и сами организаторы получили массу впечатлений, пообещав вернуться с новыми программами в других городах.