Тренер Нэйтана Чена высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании

Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона 2022 года в мужском одиночном катании Нэйтана Чена, прокомментировал новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.
«17-летний возраст ISU взял с потолка. Как и предыдущие 15 лет, а до этого 14.
Как будут поступать функционеры, когда какая-нибудь сумасшедше мотивированная мамаша — неважно, из какой страны — заявит: «Я заставляла свою дочь употреблять стероиды, чтобы добиться результата! Мы в неё столько вложили, что хотели получить отдачу. Она и попалась на допинге». Естественно, девочке зададут вопрос, почему она подчинялась. И девочка ответит, что у неё выхода другого не было. Если бы она ушла из семьи, ею тут же бы заинтересовались органы опеки.
До 18 лет юные спортсмены просто не могут нести юридическую ответственность. С позиций физиологии 17 или 18 лет разница небольшая, но в юридическом плане огромная. Снова функционеры ISU оставили лазейку, которая позволяет совершать противоправные действия по отношению к детям. А взрослые при этом не пострадают», — цитирует Арутюняна «РИА Новости Спорт».
ISU объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании:
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