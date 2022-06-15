«Ты целовала задницу Этери». Чемпионку из США атаковали из-за критики возрастного ценза

Олимпийская чемпионка из США Тара Липински пока остаётся единственным зарубежным экспертом, который открыто критикует повышение возрастного ценза в фигурном катании. Спортсменка уверена, что решение ISU погубит дисциплину, и приводит мощные доводы в пользу этого. Однако большинство болельщиков пропускают её слова мимо ушей. У них своя правда: Тара — предательница, которая поддерживает жёсткие методы воспитания чемпионов, якобы распространённые в группе Этери Тутберидзе.

В Америке Липински жёстко раскритиковали за лояльность к российскому тренеру и упрекнули в лицемерии. Припомнили и травмированное бедро, и допинг-историю Валиевой, которую чемпионка как будто бы игнорировала во время работы корреспондентом на Играх в Пекине.

Но Тара не сдаётся и борется за правду. Её критикам пришлось несладко.

В США набросились на Липински из-за критики возрастного ценза

Новость о повышении возрастного ценза взбудоражила весь мир фигурного катания. В России и за её пределами активно обсуждают решение ISU. Причём у реформы есть как защитники, так и противники, многими из которых являются наши специалисты. Тем не менее за рубежом тоже не все рады подобному нововведению. Олимпийская чемпионка из США Тара Липински жёстко раскритиковала позицию иностранных чиновников, отметив, что это пагубно скажется на развитии дисциплины. По её мнению, поднятие минимального возраста участников международных стартов лишь усилит замалчивание проблем «сломанной системы», основой которой является насилие над спортсменами.

Мощное высказывание Тары вызвало неоднозначную реакцию среди её соотечественников. В Америке посчитали её слова выпадом против своей страны и уличили в лицемерии, отметив, что проблемы со здоровьем у 15-летних фигуристок слишком распространены. Критики уверены, что именно они стали причиной раннего ухода Липински из спорта (американка завершила карьеру практически сразу после победы на Олимпиаде в Нагано в 1998 году), на чём и сконцентрировались.

— Вынуждена не согласиться. Я думаю, что это защищает их тела от давления в более молодом возрасте. Русскими фигуристками пользовались, издевались над ними и выкидывали их в 17 лет. Сохранить тела молодых девушек ещё на 2 года полезно для их здоровья, — написала Kimberly Ann.

— Почему вы тогда сделали операцию на бедре в 17 лет, мадам? — иронично спросила Riri.

— Это небыстрое решение, мисс Липински. Вы могли бы всё ещё иметь оба своих прежних бедра, если бы кто-то обратил внимание на тот факт, что вы были недоразвитым подростком, которому не следовало выполнять каскад 3Lo-3Lo с такой ужасной техникой. Где твои настоящие бёдра? — поддержал её комментатор A.J. DiMauro.

— Если вы действительно заботитесь о безопасности спортсменов, то вы поддержите запрет на четверные среди юниоров. Было бы неплохо, если бы фигуристам не потребовалась замена обоих бёдер до 30 лет, верно? Вы-то уж точно знаете это, — добавил пользователь Luce Dreams.

Ответ Тары был ярким и лаконичным — она опровергла домыслы болельщиков о травме бедра и рассказала правду:

«Никогда не было замены тазобедренного сустава. Никогда. Была лапароскопическая операция на верхней губе. Та же операция, что у Кван и Нагасу. Но спасибо за заботу о моих бёдрах».

«Восхваляете учеников Этери, над которыми годами издевались»

Также Липински упрекнули в поддержке жестоких методов воспитания чемпионов и в пример привели группу Этери Тутберидзе, где, по мнению иностранцев, терроризируют юных девочек ради побед.

— Да, вы спортсменка, как и многие из этих 15-16-летних фигуристок, но они тоже дети… Повышение возрастного ценза — это один шаг на пути к прекращению этого насилия (и давайте будем честными, насилия в группе Этери, подстрекателем которого вы были многие годы), — отметил dim (mang nu).

— Это глупо. Остановит ли это все оскорбительные методы обучения? Конечно, нет. Но это шаг в правильном направлении. Это также гарантирует, что у нас никогда не будет похожей ситуации с Камилой, которая была абсолютно ужасной для всех участников, — солидарна с предыдущим комментатором Megan D.

— Наше сообщество годами пыталось привлечь внимание к оскорбительным методам Этери, но нас заставили замолчать такие голоса, как ваш на NBC, которые не переставали восхвалять Этери и того 15-летнего подростка, которого мы должны были считать новым богом фигурного катания, — негодовал Ctake.

— Девочки Этери убиты ещё до 17, — написала Diana.

— Вы только и делаете, что восхваляете учеников Этери, над которыми годами откровенно издевались, — возмутился пользователь с ником KAORI SAKAMOTO WORLD CHAMPION.

«Когда ты целовала задницу Этери, она накачивала детей допингом»

Не обошлось без упоминания ситуации с Камилой Валиевой, которую заподозрили в применении допинга на Играх в Пекине. За рубежом предполагают, что в случившемся виноваты тренеры фигуристки. Именно за лояльность к группе Тутберидзе и досталось Липински:

— Система сломана из-за безудержного насилия, которое все видели и откровенно игнорировали, пока Камила не получила положительный результат. Вы с Джонни всё ещё называли Этери «золотым стандартом» во время командного турнира. Все знали, никто не проявлял инициативы, и теперь единственный способ измениться — реактивный, — высказала свою позицию Erin.

— Вы буквально восхваляли тренера, вся методика тренировок которого основана на допинге и издевательствах над девочками-подростками, — отметил m(4)au.

— Когда ты целовала задницу Этери, а она ломала голову и накачивала детей допингом, ты, похоже, не особо заботилась о том, чтобы остановить насилие. Вы часть той сломанной системы, от которой нам нужно избавиться, — резко отозвался пользователь oriana sully и не остался без ответа.

«Допинг будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена основная причина. Повышение возрастного ценза затрудняет огласку происходящего, потому что в новостях не будет скандала о 15-летней фигуристке. Но тот же 15-летний подросток будет терпеть такое же насилие, только на тренировочном катке», — написала Липински.

Бывшая фигуристка не боится спорить с несогласными и яро отстаивает свою позицию, потому что уверена в ней. И её аргументы кажутся весомыми. Пока собственные же фанаты топят олимпийскую чемпионку, она борется за правду, а это заслуживает огромного уважения.