Елена Радионова рассказала, как Елена Буянова восприняла рыжие волосы Алёны Косторной

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова рассказала, как тренер Елена Буянова отреагировала на эксперименты с имиджем в исполнении Алёны Косторной. Ранее Косторная, которая в настоящее время занимается у Буяновой, сделала себе рыжие афрокудри.

«Рыжие волосы были неожиданностью для всех. Особенно когда Алёна пришла в день рождения Елены Германовны. Елена Германовна удивилась и сказала: «Вот это подарок ты мне сделала!»

Но я не думаю, что Алёна хочет привлечь таким образом внимание к себе. Она сама по себе такой человек, которому хочется пробовать что-то новое, развиваться, экспериментировать. Ей это интересно, в этом её характер. Мы с ней разговаривали на данную тему. В этом плане мы с ней абсолютно разные. Я, например, не решилась бы на такие эксперименты по смене цвета волос или на какие-нибудь татуировки», — приводит слова Радионовой «РБ Спорт».

Фото: из личного архива алёны косторной

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