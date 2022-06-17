Алёна Косторная показала летние фотографии в платье

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная выложила в своих соцсетях свежие фотографии. На снимках, сделанных в парке, одетая в платье спортсменка позирует перед камерой.
«Лето», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива алёны косторной
Фото: из личного архива алёны косторной
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
Алина Загитова обратилась к ненавистникам:
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