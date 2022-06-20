Меньшов: не знаю, какой тренер возьмёт ответственность пригласить Нугуманову в группу

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года Константин Меньшов прокомментировал скандальное интервью Елизаветы Нугумановой, которая обвинила своего бывшего тренера Евгения Рукавицына в оскорблениях и издевательствах.
«Готов был бы я взять к себе в группу Нугуманову? Нет. Я много лет проработал с Евгением Владимировичем Рукавицыным и никогда ничего подобного не видел, не замечал. Я думаю, что Нугуманова обвинила его из-за своей несложившейся карьеры, выместила свою злость. Я не понимаю, как про своего тренера можно говорить такие вещи.
Конечно, у тренеров уменьшается доверие к таким спортсменам. Я не знаю, какой тренер возьмёт на себя ответственность пригласить эту спортсменку в свою группу.
Она сказала, что Рукавицын обзванивает тренеров с просьбой не брать её в свою группу? Смешно. Нет, мне не звонил. Я не поверю в то, что Женя звонит специалистам города и просит не брать её к себе. Мне интересно, как она это проверяла, звонила всем тренерам и спрашивал, не звонил ли им Евгений Владимирович?» – цитирует Меньшова «Спорт День за Днём».
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