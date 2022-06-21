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«К чему бы это». Косторная сделала парную татуировку с героем мультфильма «Лило и Стич»

«К чему бы это». Косторная сделала парную татуировку с героем мультфильма «Лило и Стич»
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная в социальных сетях выложила фотографию парной татуировки. Теперь на руке фигуристки изображён персонаж мультфильма «Лило и Стич».

«К чему бы это», – подписала фотографию с парной татуировкой Косторная.

Фото: Социальные сети Алёны Косторной

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.

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