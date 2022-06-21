«Мистер и миссис Смит». Никита Кацалапов показал снимок с фотосессии с Викторией Синициной

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов выложил новую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсмен показал снимок с фотосессии, в которой, помимо него, приняла участие его будущая супруга, олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Виктория Синицина.
«Мистер и миссис Смит», — подписал фотографию Кацалапов.
Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Никиты Кацалапова.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.
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