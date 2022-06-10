Никита Кацалапов рассказал об одном из самых необычных подарков от Виктории Синициной

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов рассказал об одном из самых необычных подарков от олимпийской чемпионки 2022 года в том же виде Виктории Синициной. По словам Кацалапова, Синицина подарила ему полёт на воздушном шаре.

«Один из самых необычных подарков, которые мне дарили, был от Вики. Это полёт на воздушном шаре. Виды оттуда нереальные», — написал Кацалапов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Фото: из личного архива никиты кацалапова

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов объявили о помолвке.



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