Розанов анонсировал сборы с участием Синициной и Кацалапова

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов анонсировал межсезонные сборы, которые его команда проведёт в Астрахани с 11 июля по 6 августа. В качестве приглашённых наставников в сборах примут участие Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Мария Орлова.

Фото: Личный архив Сергея Розанова

Имя Розанова стало широко известно два года назад. Тогда перед сезоном-2020/2021 Розанов вместе с Александрой Трусовой ушёл из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко». Вслед за ними отправилась и Алёна Косторная. У Плющенко Розанов тренировал именно Косторную. Но в итоге Алёна не сумела восстановить тройной аксель и отобраться в сборную на чемпионат мира. После финала Кубка России Косторная вернулась к Тутберидзе. Через некоторое время покинул академию и Розанов.