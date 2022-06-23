Розанов анонсировал сборы с участием Синициной и Кацалапова

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов анонсировал межсезонные сборы, которые его команда проведёт в Астрахани с 11 июля по 6 августа. В качестве приглашённых наставников в сборах примут участие Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Мария Орлова.
Фото: Личный архив Сергея Розанова
Имя Розанова стало широко известно два года назад. Тогда перед сезоном-2020/2021 Розанов вместе с Александрой Трусовой ушёл из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко». Вслед за ними отправилась и Алёна Косторная. У Плющенко Розанов тренировал именно Косторную. Но в итоге Алёна не сумела восстановить тройной аксель и отобраться в сборную на чемпионат мира. После финала Кубка России Косторная вернулась к Тутберидзе. Через некоторое время покинул академию и Розанов.
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