Источник: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро решили завершить карьеру

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, не планируют продолжать карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тиффани Загорски родилась в Лондоне, до 2012 года выступала за Францию в дуэте с Алексисом Миаром. В сборную России перешла в 2014 году. Осенью 2021 года Загорски перенесла пневмококковый менингит, из-за чего не успела восстановиться к чемпионату России. Тогда Тиффани закончила произвольный танец в предобморочном состоянии, после чего врачи дали ей нашатырь и унесли фигуристку в подтрибунное помещение.

Загорски и Гурейро — серебряные призёры чемпионата России (2021), серебряные призёры Гран-при России (2020) и Японии (2018), трёхкратные победители Кубка России (2016, 2017, 2019).

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