Бестемьянова: Загорски и Гурейро приняли осознанное решение. У них был трудный сезон

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение российских фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро завершить карьеру. Ранее стало известно, что спортсмены решили закончить выступления.

«Наверное, этого следовало ожидать, потому что у них был трудный сезон, они не смогли его завершить, не попали на Олимпиаду. Загорски и Гурейро уже взрослые фигуристы, прекрасно понимают, что им трудно пробиться в тройку в ближайший год. При этом вряд ли мы будем выступать на международных соревнованиях в ближайший год, а они-то станут на год старше. Наверно, они приняли осознанное решение», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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