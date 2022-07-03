У Дианы Дэвис новые коньки с именными лезвиями

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Диана Дэвис показала новые коньки с именными лезвиями. Видео, а также фото коньков она выложила в своих социальных сетях.
«Хочу сказать огромное спасибо за эти лезвия и коньки. Я очень счастлива и благодарна», – сказала Дэвис.
Фото: Социальные сети Дианы Дэвис
Ранее появилась информация, что Дэвис вышла замуж за своего партнёра Глеба Смолкина 18 марта в Неваде. Сами фигуристы, а также их близкое окружение новость не подтвердили.
Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
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