Агент: наша федерация предлагала установить планку возрастного ценза на 16 годах

Спортивный агент Ари Закарян поделился мнением о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.
«Наша федерация предлагала установить планку ценза на 16 годах. Потому что после этого возраста у спортсменов начинается другая жизнь, многие идут в колледж, и при ныне существующем цензе они начнут задумываться, а есть ли смысл ждать лишний год.
Мне кажется, таким образом мы можем многих потерять. Но наше предложение было отвергнуто.
А что касается травмоопасности – тут вообще странно. Я одно скажу: как бывший фигурист и человек, прошедший довольно большой путь в этом спорте, могу утверждать, что травму можно получить от неправильной разминки, от неправильных упражнений и некомпетентности тренера.
И никакой возраст, никакие сложные прыжки тут значения не имеют. Совершенно не имеет значения, на каком элементе поломаться. Можно на банальных шагах получить травму – и неважно, 15 тебе лет или 25», – цитирует Закаряна «Матч ТВ».
Международный союз конькобежцев объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет. Реформа касается не только одиночного катания, но и парного, и танцев на льду. Хорошая новость состоит в том, что изменения будут поэтапными. В следующем сезоне ценз останется прежним (можно будет выйти во взрослые, если 15 лет исполнилось до 1 июля). В сезоне-2023/2024 он поднимется до 16 лет. Начиная с сезона-2024/2025 ценз составит 17 лет.
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