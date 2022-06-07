Энберт: Россия находилась в меньшинстве, желая оставить действующий возрастной ценз

Призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) повысить минимальный возраст спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Об этом долго говорили, долго это обсуждали. Было ощущение, что Россия находилась в меньшинстве, желая оставить действующие правила, действующий возрастной ценз.

Было ощущение, что большинство хочет его поднять. Голосование показало, что ощущения не подвели. Мировое фигурное катание всё же за повышение возрастного ценза. На спортсменов это никак не повлияет. Как фигуристы выступали хорошо, так и будут хорошо выступать. Просто кто-то на юниорских турнирах, а кто-то на взрослых», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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