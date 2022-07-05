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«Начинаю забывать, как выгляжу в купальнике». Елизавета Худайбердиева выложила новые фото

«Начинаю забывать, как выгляжу в купальнике». Елизавета Худайбердиева выложила новые фото
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, показала фотографии с отдыха в Турции. На снимках спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.

«Начинаю забывать, как выгляжу в купальнике. Так что вот. Лучший отпуск», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива елизаветы худайбердиевой

Фото: из личного архива елизаветы худайбердиевой

Фото: из личного архива елизаветы худайбердиевой

В феврале 2022 года 19-летняя Худайбердиева вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. Они были первыми запасными в составе олимпийской сборной России. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева с другим партнёром становилась призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.

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