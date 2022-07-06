14-летняя фигуристка Софья Акатьева получила травму во время тренировочного сбора на базе в Новогорске. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что травма была получена не от прыжковых нагрузок. О повреждении стало известно за некоторое время до приезда тренера фигуристки Этери Тутберидзе в Москву из США, где Этери помогала своей дочери в постановке новой программы. Софья Акатьева покинула тренировочную базу в Новогорске для прохождения лечения и сейчас находится дома.
К своим 14 годам Софья дважды выиграла первенство России среди юниоров (2021, 2021) и становилась серебряным призёром (2020), а также побеждала на этапах юниорских Гран-при в Польше и России в 2021 году. Фигуристка является подопечной 48-летней Этери Тутберидзе и 31-летнего Даниила Глейхенгауза.
Завтра, 7 июля, Софье исполнится 15 лет.
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