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Бестемьянова объяснила, почему её раздражает то, что юные фигуристы копируют популярных

Бестемьянова объяснила, почему её раздражает то, что юные фигуристы копируют популярных
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф Наталья Бестемьянова заявила, что ей не нравится, когда молодые спортсмены пытаются подражать звёздам.

«Стоит ли брать музыку или идею программы, под которые уже кто-то побеждал? Это происходит в фигурном катании сплошь и рядом. Меня даже это несколько раздражает.

Юные спортсмены очень часто просят поставить программу Юдзуру Ханю, или Сёма Уно, или Анны Щербаковой, или Александры Трусовой, Алины Загитовой, Евгении Медведевой… Это так ограничивает самих спортсменов, что меня просто приводит в ужас. Но эта раскрученность телевидением известных «брендов» в итоге немного ограничивает список музыки в фигурном катании», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Как музыка меняет фигурное катание? Рассказываем в первом выпуске спецпроекта «Песнь льда».

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