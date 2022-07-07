«Он мне понравился больше всех». Композитор Гольдштейн — о фигуристе Кондратюке

Композитор, музыкальный продюсер Александр Гольдштейн рассказал, что ему очень понравился олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк.

«Был ли в последние годы у кого-то из фигуристов выбор музыки, который меня удивил? Есть приятное удивление. Для Кондратюка взяли музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» — прекрасный сюрприз, и он хорошо это сделал. Мне он понравился уже во время контрольных прокатов, когда ещё не обращали на него такого внимания. Я сказал, что он понравился больше всех, и в итоге Кондратюк показал лучшие результаты в этом сезоне», — сказал Гольдштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Как музыка меняет фигурное катание? Рассказываем в первом выпуске спецпроекта «Песнь льда».

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